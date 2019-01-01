Chelsea, Zenit'ten Leandro Paredes için vites artırdı

Cesc Fabregas'ı Monaco'ya gönderen Chelsea, İspanyol oyuncunun yerini Rusya'dan dolduruyor.

Maurizio Sarri'nin kadroda düşünmediği Cesc Fabregas'ı Monaco'ya satan Chelsea, yıldız oyuncunun yerini güçlü bir opsiyonla dolduruyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Sarri'nin talebi doğrultusunda yeni bir orta saha transferi yapmayı planlayan Maviler, Zenit forması giyen Leandro Paredes'le ilgilenirken oyuncu için sıkı pazarlıklar devam ediyor.

24 yaşındaki oyuncu için Zenit'e 30 milyon euro teklif eden Chelsea, Rus kulübünden ret yanıt alırken iki kulüp arasındaki pazarlıkların 10 milyon euro'luk fark üstünde gerçekleştiği öğrenildi.

İki kulübün uzlaşması ihtimalinde Paredes'in kısa süre içinde Chelsea'ye imza atması bekleniyor.

Arjantin Milli Takımı için de ter döken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017 yazında Roma'dan Zenit'e 23 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.