Chelsea kulübü bugün, kaptanı Reece James'in antrenmanlarda yaşadığı sakatlığın ardından dizinden basit ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Kulüp, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada, Reece James'in dizinden basit bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyatın başarıyla sonuçlandığını belirtti.

26 yaşındaki oyuncu, antrenmanlarda yaşadığı sakatlığı değerlendirmek amacıyla tıbbi tetkiklerden geçtiği için cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea'nin Bournemouth'u 5-1 yendiği maçta forma giyemedi.

Tıbbi tetkikler, sakatlığın tedavisi için cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu doğruladı.

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Reece James iyileşme sürecine çoktan başladı; rehabilitasyon aşamasında Cobham antrenman tesislerinde kulübün sağlık ekibinden destek alacak.

Chelsea'de görev yapan herkes, takım kaptanına acil şifa dileyerek sahalara dönene kadar iyileşme sürecinde ona destek olacaklarını vurguladı.



