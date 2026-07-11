Chelsea, yıldız oyuncusunu satışa çıkardı… ve fiyatını belirledi

Arjantinli Alejandro Garnacho’nun Chelsea ile olan ilişkisi sona doğru ilerliyor. Kulüp yönetimi, oyuncuyla ilgili kararını kesinleştirdi ve Garnacho’nun “The Blues”a katıldığından bu yana beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle, mevcut yaz transfer döneminde ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri konusunda uzman olan Fabrizio Romano, Chelsea'nin Garnacho'nun satış bedelini yaklaşık 50 milyon euro olarak belirlediğini ve önümüzdeki haftalarda ayrılmasına onay vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Romano, "X" platformundaki hesabı üzerinden Chelsea'nin tutumunun net olduğunu belirterek, kulübün kiralık teklifleri dikkate almadan sadece kalıcı transfer yoluyla anlaşmanın tamamlanmasını kabul edeceğini açıkladı.

Garnacho'nun şu anda teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde antrenman yapmadığını da ekleyen Romano, kulübün transfer dönemi boyunca uygun bir çözüm bulmak için oyuncunun temsilcileriyle yakın bir şekilde çalıştığını ve bunun Andre Santos'un durumunda yaşananlara benzer bir senaryo olduğunu belirtti.

Chelsea, Garnacho'yu sekiz ay önce 47 milyon euroya, uzun vadeli bir yatırım olacağı umuduyla transfer etmişti; ancak oyuncu takımda kendini kanıtlayamadı ve ilk 11'de yer bulamadı.

Arjantinli milli oyuncu, geçen sezon çeşitli turnuvalarda Chelsea formasıyla 39 maça çıktı ve bu maçlarda sadece 8 gol attı; bunların 6’sı FA Cup ve Lig Kupası’nda atılmıştı. Bu rakam, kulüp yönetiminin beklentilerini karşılamadı ve yönetim bu yaz bu deneyimi sonlandırmaya açık hale geldi.