Chelsea, yeni Thiago Silva'sını 45 milyon Euro'ya buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, efsane oyuncusu Thiago Silva'nın yerini 45 milyon Euro'luk futbolcuyla doldurdu.

NE OLDU? Chelsea, Monaco'dan Axel Disasi'yi alarak Mauricio Pochettino'nun defans hattını güçlendirmek için planlı bir çalışma içerisinde olduğunu gösterdi.

Stamford Bridge'de teknik direktör yardımcıları Laurence Stewart ve Paul Winstanley tarafından karşılandı.

NE SÖYLEDİLER: Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Axel, kalitesini Fransa'da birkaç sezon boyunca sergiledi ve bu, uluslararası sahnede haklı olarak tanınmasını sağladı.

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"Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır ve bunun Chelsea ile olacağı için çok mutluyuz. Ona; kulübe hoş geldin diyoruz ve önümüzdeki günlerde Mauricio Pochettino ve yeni takım arkadaşlarına katılmasını dört gözle bekliyoruz."

BÜYÜK RESİM: Chelsea, Wesley Fofana'yı uzun bir süre sahalardan uzak tutması beklenen ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kaybettikten sonra Disasi'yi transfer etti. Maviler ayrıca, bu yaz Cesar Azpilicueta ve Kalidou Koulibaly'le yollarını ayırdı.

Bu da yeni bir stopere ihtiyaç olduğu anlamına geliyordu. Disasi, gerçekleşen transferin ardından Pochettino'nun ilk 11'inde düzenli bir yer bulabilmek için çalışacak.

Chelsea'nin yei stoperi için, Maviler yeni Thiago Silva'sını buldu yorumları şimdiden yapılmaya başlandı.

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SIRADAKİ NE? Blues, yeni Premier Lig kampanyasına 13 Ağustos Pazar günü Stamford Bridge'de Liverpool'a karşı başlayacak.