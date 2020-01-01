Chelsea yeni kalecisini buldu

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Chelsea, Rennes kalecisi Edouard Mendy’yi kadrosuna katıyor.

Premier Lig takımı , Senegalli kaleci Edouard Mendy’nin transferinde sona yaklaştı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Maviler, 29 yaşındaki file bekçisinin kulübü ile 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

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Mendy’nin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçip beş yıllık sözleşme imza atması bekleniyor.

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Rennes’in bu transfer karşılığında Chelsea’den Fikayo Tomori’yi kiralık olarak istediği ancak Londra ekibinin bu isteği reddettiği de öğrenildi.

Daha önce kadrosuna Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell ve Malang Sarr’ı katan Chelsea, 200 milyon euro’dan fazla harcama yaptı.