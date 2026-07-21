İngiliz yıldız Morgan Rogers, salı günü akşam saatlerinde Aston Villa'dan Chelsea saflarına resmen katılmasının ardından, Arsenal taraftarlarıyla erkenden savaş başlattı.

Chelsea kulübü resmî internet sitesinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Rogers'ın kendisini 2033 yılına kadar Stamford Bridge kalesinde tutacak bir sözleşmeye imza attığını ve yeni sezon öncesinde teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna dahil olacağını belirtti.

Çok sayıda İngiliz basın organı, Rogers transferinin Chelsea'nin kasasına 117 milyon sterline (138 milyon euro) mal olduğuna dikkat çekerek, bu transferin geçen yaz Alexander Isak'ın Newcastle'dan Liverpool'a 125 milyon sterlin karşılığında gerçekleşen transferinin ardından Premier Lig'in en pahalı ikinci transferi haline geldiğini aktardı.

Arsenal, Rogers'ın hizmetlerine talip olanların başında geliyordu ve mevcut yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalışmıştı; ancak Chelsea devreye girerek transferi kendi lehine sonuçlandırdı.

Chelsea kadrosuna katılmasının ardından ilk açıklamasında Rogers, Chelsea kulübünün resmî internet sitesine şunları söyledi: "Son derece heyecanlıyım. Benim için Chelsea, Londra'nın en büyük kulübü; çocukluğumdan beri her zaman ona hayranlık duydum."

Arsenal ve Chelsea taraftarları arasında, İngiltere'nin başkenti Londra'daki en büyük kulübün hangisi olduğuna dair birçok atışma yaşanıyor. Bu nedenle bazıları, Rogers'ın bu sözünün Arsenal taraftarlarının çoğunu kışkırtabileceğini değerlendirdi.

Rogers sözlerine şöyle devam etti: "Yeni teknik direktörle birlikte olduğumuz bu proje, sahip olduğumuz oyuncular ve kulübün gittiği istikamet için son derece heyecanlıyım. İşte bu yüzden buradayım ve işe koyulmak için sabırsızlanıyorum."

Rogers'ın, geçtiğimiz pazar günü İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde eden İngiltere Millî Takımı'nın oyuncuları arasında yer aldığını belirtelim.