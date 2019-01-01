Chelsea, Willian ile görüşmelere başladı

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Willian ile yeni sözleşme için görüşüldüğünü açıkladı.

’nin Brezilyalı yıldızı Willian’ın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor ancak teknik direktör Frank Lampard’ın bu futbolcuyu bırakmaya niyeti yok…

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lampard, “Kulübümüz, Willian’ın sözleşmesini yenileme konusunda görüşmeler yapıyor. Genç bir takıma sahibiz. Willian gibi oyuncuların tecrübesi bize çok faydalı oluyor” dedi.

Haberin devamı aşağıda

Willian’ın takımda çok sevilen bir isim olduğunu da vurgulayan Lampard, “Takım arkadaşları onu çok seviyor. Kadroda olduğu için çok mutluyum” diye konuştu.

maçında 2 gol atan futbolcusuna övgüler yağdıran İngiliz çalıştırıcı, “Savunmanın arkasındaki boşluklara doğru koşuları yapıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağındayken rakiplerinden çok rahat sıyrılabiliyor. Onun bizimle olması harika. Özellikle geçtiğimiz maçtaki gibi oynadığı zaman. Muhteşem bir performans ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Premier Lig’de 17 maçta görev yapan 31 yaşındaki Willian, 4 gol ve 2 asistle oynadı.