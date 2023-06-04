Premier Lig'in iki zengin kulübü, Paris Saint-Germain'den ayrılan Lionel Messi için devreye girdi.

Bu yaz tüm futbolseverler, Lionel Messi'nin hangi takıma gideceğine merakla bekleyecek.

2021 yazında Barcelona'nın yaşadığı mali kriz sebebiyle yuvasından ağlayarak ayrılan Arjantinli süperstar, Fransa'nın başkentinde, Paris tişörtüyle PSG taraftarlarını selamlamıştı.

Ligue 1 devinde geçirdiği iki sezonun ardından kontratı sona eren Messi, şimdi kendisine yeni bir yol çizecek. Konu Messi olunca, doğal olarak spekülasyonların da ardı arkası kesilmiyor.

İddialar neler?

İspanyol gazeteci Pablo Gravellone, Premier Lig'den Chelsea ve Newcastle'ın Lionel Messi'yi transfer etmek için yarışa girdiğini bildirdi.

Barcelona ve Inter Miami de Arjantinli yıldızın peşinde. Ancak göz kamaştırıcı bir bütçeye sahip olan iki İngiliz kulübün, Messi'yi Premier Lig'e getirmeyi ciddi şekilde düşündüğü söyleniyor.

Bu arada Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de Barcelona efsanesi ile irtibat halinde.