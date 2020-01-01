Chelsea ve Barcelona'nın transfer yarışı

Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapan Chelsea'ye Barcelona rakip oldu.

, ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Dani Olmo için pazarlıklara başladı.

Frank Lampard'ın ekibi, Sport'ta yer alan habere göre genç futbolcu için sağlam bir teklif yaptı. Ancak Olmo için sırada bekleyen başka bir ekip de var.

Haberin devamında Olmo için altyapısında forma giydiği 'nın da teklif götüreceği bilgisine yer verildi.

Kasım 2019'da İspanya Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Olmo, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı toplam 22 resmi maçta 8 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı. Olmo, bu gollerin 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.