Premier Lig devi Chelsea ile La Liga devi Barcelona, genç yıldız adayı için kapışmaya hazır...

NE OLDU? Brezilya'da IG'ye göre Chelsea, orta saha oyuncusunun değerlenmesi nedeniyle transferi erteledi, çünkü kulübü Corinthians, genç yıldızı için yaklaşık 30 milyon Euro (32 milyon $/26 milyon £) tutarında bir ücret talep ediyor.

Maviler, yaz transfer döneminde 21 milyon Euro'luk (18 milyon £/23 milyon $) bir teklif sundu ancak Brezilya ekibi tarafından, Chelsea'nin teklifi reddedildi.

BÜYÜK RESİM: Henüz 17 yaşında olan Moscardo, Avrupa'daki potansiyel taliplerin dikkatini çekmeye devam ederken Barcelona'nın da gelişimini yakından takip ettiği söyleniyor.

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Chelsea'nin önerdiği anlaşmaya göre; genç yıldız yeteneklerini daha da geliştirmek için Brezilya'da kalacaktı, ancak şimdilik bu transferin gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

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CHELSEA VE MOSCARDO İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilya'nın 2023-24 sezonu henüz başlamamışken Ocak transfer dönemi yaklaştıkça Moscardo'nun isminin Chelsea ile anılması muhtemel...

Ancak Chelsea'nin bu transfer için Barcelona ile mücadeleye girmesi gerekecek.