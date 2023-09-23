NE OLDU? Brezilya'da IG'ye göre Chelsea, orta saha oyuncusunun değerlenmesi nedeniyle transferi erteledi, çünkü kulübü Corinthians, genç yıldızı için yaklaşık 30 milyon Euro (32 milyon $/26 milyon £) tutarında bir ücret talep ediyor.
Maviler, yaz transfer döneminde 21 milyon Euro'luk (18 milyon £/23 milyon $) bir teklif sundu ancak Brezilya ekibi tarafından, Chelsea'nin teklifi reddedildi.
BÜYÜK RESİM: Henüz 17 yaşında olan Moscardo, Avrupa'daki potansiyel taliplerin dikkatini çekmeye devam ederken Barcelona'nın da gelişimini yakından takip ettiği söyleniyor.
Chelsea'nin önerdiği anlaşmaya göre; genç yıldız yeteneklerini daha da geliştirmek için Brezilya'da kalacaktı, ancak şimdilik bu transferin gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.
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Gelecek maçlar
CHELSEA VE MOSCARDO İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilya'nın 2023-24 sezonu henüz başlamamışken Ocak transfer dönemi yaklaştıkça Moscardo'nun isminin Chelsea ile anılması muhtemel...
Ancak Chelsea'nin bu transfer için Barcelona ile mücadeleye girmesi gerekecek.