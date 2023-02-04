Chelsea, transfer şovunun ardından Premier Lig harcama limitlerinden muaf olmak istiyor

Chelsea, Todd Boehly'nin kulübü devralmasından bu yana cömert transferler yaptı ancak Premier Lig harcama limitlerinden muaf tutulmak istiyor.

Chelsea son iki transfer döneminde 600 milyon sterlin harcadı

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Maviler, PL harcama limitlerinden muaf olmayı istiyor

NE OLDU? Chelsea, sekizi Ocak ayında olmak üzere 17 transfer yaptı ve 600 milyon sterlin harcadı. Daily Mail'e göre, Chelsea, önceki sahibi Roman Abramovich'in İngiliz hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulmasının ardından Premier Lig harcama limitlerinden muaf olmayı talep edecek.

BÜYÜK RESİM: Ukrayna'nun Şubat 2022'de Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmesinden sonra Abramovich, Vladimir Putin'e olan yakınlığı nedeniyle bazı yaptırımlara maruz kaldı. Aynı zamanda sahibi olduğu Chelsea de mali olarak yaptırıma uğradı.

DAHA FAZLASI: Chelsea yaptırıma maruz kaldıkları üç ayda kazanç elde edemediğini belirterek harcama limitlerinden muaf olmak istiyor.

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