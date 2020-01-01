Chelsea'den transfer atağı

Zirve hedefinden uzaklaşan Londra ekibi, ara transfer döneminde Sancho ve Rice'ın peşine düşecek.

Premier Lig'de son haftalarda form düşüklüğü yaşayan , sorunlarını ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle çözmeyi planlıyor.

Mirror'un haberine göre Maviler'in hedefinde pek çok Avrupa devinin peşinden koştuğu Jadon Sancho var. formasıyla gösterdiği performansla , ve gibi takımların radarına giren genç yıldız için Alman ekibi,100 milyon avronun üstünde bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Dortmund'un ara transferde Sancho'nun gitmesine sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendireceği öğrenildi.

Chelsea yönetimi uzun süredir adı anılan 'lı Declan Rice için de teklif yapmayı planlıyor. Menajer Frank Lampard'ın orta sahaya takviye yapmak istemesi üzerine yönetim, 21 yaşındaki oyuncu için West Ham'ın kapısını çalacak

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Bu sezon 16 maç sonunda 26 puan toplayabilen Chelsea, lider Liverpool'un altı puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.