Chelsea'den transfer atağı
Premier Lig'de son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Chelsea, sorunlarını ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle çözmeyi planlıyor.
Mirror'un haberine göre Maviler'in hedefinde pek çok Avrupa devinin peşinden koştuğu Jadon Sancho var. Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla Real Madrid, Manchester United ve Liverpool gibi takımların radarına giren genç yıldız için Alman ekibi,100 milyon avronun üstünde bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Dortmund'un ara transferde Sancho'nun gitmesine sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendireceği öğrenildi.
Chelsea yönetimi uzun süredir adı anılan West Ham United'lı Declan Rice için de teklif yapmayı planlıyor. Menajer Frank Lampard'ın orta sahaya takviye yapmak istemesi üzerine yönetim, 21 yaşındaki oyuncu için West Ham'ın kapısını çalacak
Bu sezon 16 maç sonunda 26 puan toplayabilen Chelsea, lider Liverpool'un altı puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.