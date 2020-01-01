Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu

Chelsea, bir süredir peşinde olduğu golcü oyuncunun transferini resmen duyurdu.

, 'in gözde golcüsü Timo Werner'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncunun 'da sezon sona erdikten sonra sağlık kontrollerinden geçeceği ve Temmuz ayında takım katılacağı duyuruldu.

Transferin mali detayları ve oyuncuyla imzalanan sözleşme süresi hakkında bir bilgi verilmezken, İngiliz medyasında yer alan haberler Chelsea'nin Werner'in sözleşmesindeki 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşıladığı yönündeydi.

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Alman yıldız bu sezon RB Leipzig forması altında şu ana kadar çıktığı 43 resmi maçta 32 gol atıp 12 de asist yapmıştı.