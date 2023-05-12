Maviler'den ayrılmak isteyen Brezilyalı Thiago Silva, bavulunu hazırlayabilir.

NE OLDU? Savunma oyuncusu, Şubat ayında kendisini 2024 yılına kadar Stamford Bridge'de tutacak olan bir sözleşme imzaladı.

Ancak, kariyerini Fluminense'de bitirmek istediğini itiraf etti ve The Telegraph, Maviler'in onun ülkesine geri dönmesini engellemeyeceğini iddia ediyor.

BÜYÜK RESİM: Silva, Chelsea'nin gelecek sezonun sonunda satmak istediği oyuncular listesinde yer almıyor, ancak Brezilyalı oyuncunun isteğini geri çevirmeyecek.

Savunma oyuncusu, Fluminense ile sözleşme imzalayarak futbolu ülkesinde bırakma kararı aldı.

VE DAHA FAZLASI: Fluminense başkanı Mario Bittencourt, olası bir anlaşmayı görüşmek için 38 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Brezilyalı stoperin kariyeri, Dinamo Moskova'da tüberküloza yakalandıktan sonra Fluminense'de inişe geçti.

Rio de Janeiro kulübünde başarılı olduktan sonra, 2020'de Chelsea'ye transfer olmadan önce AC Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımların da formasını giydi.

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Thiago Silva, Cumartesi günü Premier Lig'de Nottingham Forest ile karşılaşacakları maçta sahada olacak.