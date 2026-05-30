Arsenal, Cumartesi akşamı kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başaramadı: Londralılar, penaltı atışları sonucunda Paris Saint-Germain’e yenilerek finalde mağlup oldu. Rakip Chelsea ise maçın bitiş düdüğünün çalınmasının hemen ardından X platformunda alaycı bir paylaşımda bulunmaktan kendini alamadı.

Gabriel Magalhães'in belirleyici penaltıyı kaçırmasının ve finalin PSG lehine sonuçlanmasının hemen ardından Chelsea sesini duyurdu.

Chelsea'nin X hesabında "Londra'daki Kupa Evi'ni ziyaret edin. Stamford Bridge'de stadyum turunuzu şimdi rezerve edin" yazısı yer alıyor.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandı: 2012 ve 2021'de. Sonuncusunda Manchester City, Kai Havertz'in golüyle 0-1 mağlup edildi.

Cumartesi günü Havertz yine gol attı, ancak bu kez Arsenal formasıyla. Maçın henüz 6. dakikasında skoru 0-1'e getirdi.

Ousmane Dembélé, ikinci yarının ortasında penaltıdan 1-1'i kaydetti. Bundan sonra gol atılamadı ve maç penaltılara gitti.

Eberechi Eze ve Gabriel'in kaçırdığı penaltılarla PSG, penaltı atışlarında galip geldi. Bu, Parisliler için üst üste ikinci ve kulüp tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi anlamına geliyordu.