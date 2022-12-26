Graham Potter, Chelsea'nin Dünya Kupası öncesindeki zayıf formu yüzünden iyi bir tatil geçiremediğini söyledi ancak şimdi projesine daha çok güveniyor

Potter tatilini Kaliforniya'da geçirdi

Tatilinin iyi geçmediğini kabul ediyor

Kulübün ortağı Behdad Eghbali ile bir araya geldi

NE OLDU? Chelsea, 2022 Dünya Kupası öncesinde üst üste üç Premier Lig maçından mağlubiyet aldı ve İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'ye karşı aldıkları yenilgi de dahil beş maçının dördünü kaybetti. Kulübün bu kötü formu, menajer Graham Potter'ın tatilinin kötü geçmesine neden oldu. Ancak Behdad Eghbali ile bir araya gelen Potter, projesine şimdi daha fazla güvendiğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Potter gazetecilere şunları söyledi: "Arkamda birkaç galibiyet bırakarak tatile gitmeyi tercih ederdim. Çünkü o zaman zavallı eşime daha iyi bir arkadaş olabilirdim. O, Pasifik Okyanusu'nun ne kadar güzel olduğunu düşünüyordu. Ben ise Chelsea Futbol Kulübü'nü... Ama neyse ki bunu dert etmeyecek kadar uzun bir süredir beni tanıyor. Ancak son birkaç haftasının acısını, hüsranını ve hayal kırıklığını, 'Tamam, şimdi nasıl ilerleyeceğiz?' sorusunun yanıtını bulmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca biraz uzaklaşmak da size farklı bir bakış açısı kazandırabilir."

BÜYÜK RESİM: Graham Potter, tatildeyken Behdad Eghbali ile bir araya geldiğini söyledi: "Kaliforniya'dayken Behdad ile tanıştım, bu iyi oldu. Onunla güzel bir sohbet ettik ve harika bir destek verdi. Bu yüzden önümüzdeki haftaları heyecanla bekliyorum. Üç ay önce göreve başladığımdan daha fazla kendime güveniyorum. Şimdi sahip olduğum desteğin farkındayım."

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