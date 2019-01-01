Chelsea, Nuno ile Lampard'ın arasında kaldı

Maurizio Sarri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Chelsea, menajerlik konusunda Nuno Espirito Santo ile Frank Lampard'ın arasında kaldı.

Sezon başında 'den ayrılarak 'nin yolunu tutan İtalyan menajer Maurizio Sarri, sezon sonunda Premier Lig devi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

The Sun'ın haberine göre; Chelsea, Zinedine Zidane'ın 'in başına geçmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi.

Premier Lig devinin adaylarından biri, Wolverhampton'ın Portekizli menajeri Nuno Espirito Santo. Nuno'nun ekibi, ligde çizdiği iyi grafikle birlikte milli araya 7. sırada girdi.

Chelsea'nin bir diğer adayı ise takımın efsanelerinden Frank Lampard. 40 yaşındaki teknik adam, şimdilerde Championship ekiplerinden Derby'yi çalıştırıyor.