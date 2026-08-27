Nottingham Forest, Chelsea'nin yıldızı İngiliz Liam Delap ile 2031 yazına kadar anlaştığını açıkladı.

"Sport" gazetesi, Delap transferinin Nottingham tarihindeki en pahalı transfer olduğunu ve kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için Chelsea'ye 52,5 milyon euro ödediğini belirtti.

Liam Delap, Ipswich Town ile iyi bir sezon geçirmesinin ardından Haziran 2025'te Chelsea'ye katılmıştı; takımı küme düşmesine rağmen, gol yönü güçlü santrfor Premier Lig'de 12 gol kaydetmişti.

Londra kulübü, Chelsea ile 47 maça çıkan ve bu maçlarda 3 gol atıp 4 asist yapan Delap'ı kadrosuna katmak için 35,5 milyon euro ödemişti.

Nottingham Forest, Avrupa kupalarına yeniden katılmayı hedeflediği bir sezonda, Delap'ın Ipswich Town dönemindeki gol içgüdüsünü yeniden kazanabileceğine inanıyor.

Nottingham Forest, geçen sezon Avrupa Ligi'nin yarı finaline ulaşarak Avrupa kupalarında zaten yer almıştı.

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