Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich, uzun süredir sahibi olduğu Chelsea kulübünü elden çıkarmak zorunda kaldı.

Londra ekibini Todd Boehly'nin başkanlığını yaptığı bir yatırım ortaklığı satın aldı. Boehly ve ortaklarının satış işlerini yürüten Raine Group ile el sıkışmasının ardından artık sadece Premier Lig yönetiminin onayı bekleniyor.

Chelsea'yi satın alan konsorsiyumun üyeleri arasında Boehly'nin yanı sıra Amerikalı milyarder Mark Walter, İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss ve İngiliz yatırımcı Jonathan Goldstein de yer alıyor.

Todd Boehly kimdir?

Kökeni Alman göçmenlere dayanan Boehly öğrencilik yıllarında güreş sporuyla uğraştı. İlerleyen yıllarda iş hayatına atılan Boehly spora olan ilgisini kaybetmedi.

Eldridge isimli endüstri şirketinin kurucusu ve CEO'su olan Boehly, basketbol ve beyzbolun ardından 3 milyar dolara Chelsea'yi satın alarak spor yatırımlarına futbolu da ekledi.

Beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ta %20'lik hisseye sahip olan Boehly'nin NBA'in en ünlü ekibi Los Angeles Lakers ile kadın basketbol takımı Los Angeles Sparks'ın da ortakları arasında.

Boehly, Chelsea'yi satın almadan kısa süre önce futbola adım atmak için bir girişimde daha bulunmuştu. Aralık 2021'de, ABD Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Washington Spirit'i satın almak için harekete geçen Boehly, anlaşma sağlanamayınca Ocak ayında pazarlık masasından kalkmıştı.

Forbes verilerine göre Boehly'nin 4.5 milyar dolarlık bir kişisel serveti bulunuyor.

Chelsea'de görevi Roman Abramovich'ten devralacak Todd Boehly, Stamford Bridge'e geldi 👀 pic.twitter.com/Db4Fx3okWZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Amerikalı iş adamı, 2022 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Chelsea'yle ilgili dijitalleşme planlarından şu sözlerle bahsetmişti:

"Dodgers, Lakers ya da Chelsea, farketmez, her yerde üzerine bir şeyler inşa edebileceğimiz direkt müşteri ilişkileri kurmaya çalışıyoruz."

"Bunun bir yöntemi olarak 'tokenları' da kullanabiliriz. Yapmak istediğimiz tek şey doğrudan taraftarlara erişmek."

"Doğrudan erişimi sağladığımızda farklı katmanlardaki taraftarların talep ettiği farklı ürünlere yoğunlaşabiliriz."