Chelsea'nin şaşırtıcı teknik direktör adayları

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea'de yeni menajer arayışları var ama bu kez listede büyük isimler yok.

Chelsea, Pochettino ayrılığını duyurdu

Maviler yeni menajer arıyor

Ama listede büyük isimler yok

NE OLDU? Chelsea, Mauricio Pochettino ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Arjantinli menajer, PSG dönemi sonrası boşta geçirdiği sezonun ardından geçtiğimiz yaz Chelsea ile anlaşarak İngiltere'ye dönmüştü. Maviler şimdi yeni teknik direktör arayışında ancak listedeki isimler şaşırttı.

BÜYÜK RESİM: Fabrizio Romano'nun haberine göre dinamik bir menajer arayan Chelsea'nin listesinde Thomas Frank, Kieran McKenna ve Sebastian Hoeness var. Thomas Frank şu anda Brentford'ın başında. Kieran McKenna ise Ipswich Town'u çalıştırıyor ve takımı 22 yıl sonra Premier Lig'e çıkardı. Sebastian Hoeness ise Stuttgart'ın başında.

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DAHA FAZLASI: Mayıs 2022'de takımı satın alan Todd Boehly, o tarihten bu yana birçok kez menajer değişikliğine gitti. Pochettino, Thomas Tuchel ve Graham Potter'ın yanı sıra Bruno Saltor ve Frank Lampard da dönemsel olarak bu süreçte görev yaptılar.

NE SÖYLENDİ? Sezonu Chelsea ile altıncı sırada tamamlayan Pochettino ayrılık sonrası şunları söylemişti: "Chelsea'nin sahiplerine ve sportif direktörlerine, bu futbol kulübünün tarihinin bir parçası olma fırsatını bana verdikleri için teşekkür ederim. Chelsea, artık önümüzdeki yıllarda Premier Lig'de ve Avrupa'da ilerlemeye devam etmek için iyi bir konuma sahip."