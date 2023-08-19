Chelsea'nin istediği genç yetenek, Barcelona'ya imza atmak istiyor

Chelsea, Real Valladolid'in sağ beki Ivan Fresneda için yarışa girdi ancak genç yetenek Barcelona'ya gitmek istiyor.

Chelsea'nin hedefinde Fresneda var

Reece James sakatlandı

Ama oyuncu, Barcelona'yı istiyor

NE OLDU? ESPN'in haberine göre, Chelsea, 18 yaşındaki Ivan Fresneda için yarışa girdi fakat Real Valladolid'in sağ beki, Barcelona'ya imza atmak istiyor ve transfer yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Barcelona Teknik Direktörü Xavi bu bölgeye daha deneyimli bir oyuncu istese de mali durumun el vermesi halinde iki transfere imza atılabilir.

BÜYÜK RESİM: Bu yaz halihazırda sekiz oyuncuyla sözleşme imzalayan Chelsea, Reece James'ın antrenmanda sakatlanmasının ardından arayışa başladı.

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DAHA FAZLASI: Real Valladolid, Fresneda'nın bonservisi için yaklaşık 10 milyon euro istiyor. Chelsea için bu ücret sorun olmasa da Barcelona'nın vereceği karar bekleniyor. Fresneda ile Sporting, West Ham ve Benfica'nın da ilgilendiği söyleniyor.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Fresneda, Barcelona'ya transfer olmayı umarken diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirecek.