Chelsea'nin iki transferini öven Agüero, takımın en önemli oyuncusunu belirledi

Manchester City efsanesi Arjantinli Sergio Agüero, Chelsea'nin "harika" yıldızı Cole Palmer'a olan sevgisini açıkladı ve teknik direktör Xabi Alonso'nun yaz dönemindeki iki transferini övdü.

Alonso, dört yıllık sözleşmeyle Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak atanmasının ardından Stamford Bridge'de bir dizi yeni ismi karşıladı.

Chelsea, Premier Lig'de onuncu sırada yer aldığı hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından on dan fazla yeni oyuncuya yaklaşık 350 milyon sterlin harcadı.

Batı Londra'daki, İngiltere Milli Takımı oyuncusu Morgan Rogers'ın 117 milyon sterline transferini de içeren bu devasa harcamaya rağmen, Agüero'ya göre Palmer hâlâ Chelsea'nin en öne çıkan oyuncusu.

Agüero, her ikisinin de Manchester City'de olduğu dönemde kısa bir süre Palmer ile birlikte oynadı; Agüero 2021'de Etihad Stadyumu'ndan ayrıldı, Palmer ise 2023'te 40 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transferini tamamladı.

Palmer sezona parlak bir başlangıç yaptı; yedi maçta dört gol atıp iki asist yaptı, ancak Alonso'nun takımı ligin en kötü savunma karnesiyle yalnızca onuncu sırada bulunuyor.

Agüero, "Stake" sitesine şunları söyledi: "Cole Palmer, João Pedro ve Morgan Rogers iyi oyuncular, ancak mükemmel üç forvetiniz olsa bile, takım orta sahada ya da savunmada derli toplu değilse, forvetler üç gol atar ama rakip dört gol atar."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Maç 4-3'lük bir yenilgiyle biter. Güçlü bir üçlü hücum hattını korumak için, takımın fazla zorlanmaması adına arkasında güvenilir bir savunma yapısına da ihtiyacınız var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Chelsea tehlikeli bir takım. Cole Palmer ile birlikte oynadım ve onu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum. Bence inanılmaz bir oyuncu."

Devamında şunları söyledi: "Ben oradayken City'de oynamak için çok fazla fırsat bulamamıştı çünkü yine iyi formda olan birçok üst düzey oyuncu vardı."

Arjantinli şöyle tamamladı: "Chelsea'ye transferi isabetli bir adım oldu çünkü oynamaya ihtiyacı vardı. Bence bugün Chelsea'nin en iyi oyuncusu o. Her an gol atabilir ya da gol üretebilir ve farkı yaratabilir."

Agüero ayrıca, sırasıyla Aston Villa ve Strasbourg'dan katılan iki vatandaşının, kaleci Emiliano Martínez ve orta saha oyuncusu Valentín Barco'nun transferlerini de övdü.

Agüero şöyle dedi: "Emiliano Martínez mükemmel bir transfer, ancak Chelsea çok fazla gol yedi. Başlangıçta işler kolay olmayacak çünkü Dibu'nun takım arkadaşlarını ve savunmacıları tanıması gerekiyor, bu da birkaç maç alacak."

Şöyle ekledi: "Ancak Dibu birçok maçta son derece önemli bir oyuncu olacak çünkü maçları senin lehine çevirebilme yeteneğine sahip. Mükemmel bir transfer."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Barco'nun transferinin de mükemmel bir adım olduğunu düşünüyorum. Büyük bir yeteneğe ve muazzam bir enerjiye sahip genç bir oyuncu. Oyun temposuna alıştığında, harika bir performans sergileyecek."



