Rus milyarder, ambargolardan kurtulmak için Türkiye'yi tercih edebilir.

Rusya - Ukrayna savaşının ardından İngiltere hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından dolayı Chelsea'yi satmak zorunda kalan Roman Abramovich, Türkiye'den bir futbol kulübü alabilir.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Rus iş adamı, uzun süredir İstanbul'da kalıyor. 19 yıl Chelsea'nin sahipliğini yapan milyarder, Türkiye'den bir kulüp satın almak istiyor.

Detaylar neler?

İngiltere hükümetinin koyduğu ambargonun ardından Abramovich'e Avrupa Birliği'nden de olumsuz haber gelmesi, milyarderi başka yerlere itti.

Çünkü AB'nin de ambargo kararıyla birlikte Abramovich'in varlıklarının, AB üyesi ülkelerde dondurulması veya alınması tehlikesi ortaya çıktı.

Türkiye ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırım kararı almadı. Abramovich de daha sonra 1.2 milyar Dolar'lık yatıyla İstanbul'a hareket etti ve son aylarda zamanının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiriyor.

Bazı sabahlar Rumeli Hisar yakınındaki bir kafede kahve içen Rus milyarder, zaman zaman da yürüyüş yapıyor. Abramovich'in kısa süre içerisinde ne yapmak istediği tam olarak bilinmese de genel kanı, Rus iş adamının futbola yatırım yapmayı düşündüğü yönünde.

Roman Abramowich'in mal varlığı ne kadar?

Mal varlığı Rusya'ya yaptırımlar sonrası yüzde 41.6 düşen Abramovich'in 10.5 milyar Dolar'lık bir serveti bulunuyor.

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 56 yaşındaki iş adamı, İsrail'in ikinci, Rusya'nın 11. ve Portekiz'in en zengin insanı unvanlarına sahip.