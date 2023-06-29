Arsenal, Chelsea'den Kai Havertz'i 65 milyon Sterlin (82 milyon dolar) karşılığında kadrosuna kattı.

Havertz anlaşmayı imzaladı

Arsenal ilk transferini yaptı

Üç yıl sonra Chelsea'den ayrıldı

NE OLDU? Arsenal, Mikel Arteta'nın bu yaz kadrosunu güçlendirmeye başlamasıyla birlikte Kai Havertz ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığını doğruladı. Topçular, şimdi de West Ham orta sahası Declan Rice'ı renklerine bağlamak için çaba gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: Arsenal, yaz boyunca Havertz'in peşindeydi ve Arteta, Almanya Millî Takımı'nın yıldızını en sonunda kadrosuna kattı. Stamford Bridge'de üç yıl geçiren Havertz, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City'ye kaydettiği gol ile ön plana çıkmıştı.

NE SÖYLENDİ? Arteta, transferin açıklanmasının ardından şunları söyledi: "Kai, en yüksek kalitede bir oyuncu. Çok yönlülüğü var ve zeki bir oyuncu. Orta sahamıza ve oyunumuza çeşitlilik getirecek.

"Kai ve ailesine Arsenal Futbol Kulübü'ne hoş geldiniz diyoruz ve yakında sezon öncesi kampa başladığımızda onunla çalışmaya başlayacağımız için hepimiz heyecanlıyız."

ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Havertz, Arsenal'daki yeni takım arkadaşlarına Amerika kampından önce katılacak.