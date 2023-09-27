Chelsea nihayet forma sponsorunu buldu: 1 milyar liralık anlaşma!

Chelsea, Premier Lig ile yaşadığı sponsorluk krizini geride bırakırken Infinite Athlete, 2023/24 sezonunda Mavilerin forma göğüs sponsoru olacak.

Chelsea forma sponsoru bulmada kriz yaşadı

İlk 6 maça sponsor olmadan çıktılar

Infinite Athlete ile anlaşma yaptılar

NE OLDU? The Telegraph'ın haberine göre, Chelsea ile Infinite Athlete, 40 milyon sterlin'lik (1 milyar 326 milyon TL) anlaşma için el sıkıştı ve bu sponsorluk anlaşması Premier Lig yönetiminden de onay aldı. İlk altı maçına göğüs sponsoru olmadan çıkan Chelsea yaz aylarında Premier Lig yönetimiyle bir kriz yaşamıştı.

BÜYÜK RESİM: Athletic'in haberine göre, İngiltere Premier Lig yönetimi, Chelsea'nin yayın platformu Paramount Plus'la sponsorluk anlaşması imzalamasını haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle reddetmişti. Birleşik Krallık'ta herhangi bir futbol yayın hakkına sahip olmayan Paramount ABD'de Şampiyonlar Ligi, Serie A ve NWSL maçlarının yayınlama hakkına sahip.

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Forma sponsorunu bulan Chelsea, 27 Eylül akşamı Brighton ile İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya gelecek.