Chelsea, Shakhtar Donetsk'ten Mykhailo Mudryk'i 109 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı.

NE OLDU? Aylarca süren spekülasyonlardan sonra Mudryk'in geleceği nihayet belirlendi. Chelsea, Arsenal'in de istediği Ukraynalı yıldızla sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 8,5 yıllık oldu.

DAHA BÜYÜK RESİM: Arsenal'in Mudryk'e olan ilgisi 2022 yazında netleşti, hatta yaz transfer döneminin son gününde anlaşmaya varıldığı bildirilmesine rağmen iş imzaya gitmedi. Arsenal'in Ocak ayında 22 yaşındaki oyuncu için geri dönmesi bekleniyordu Ancak Chelsea, işi bitirdi.

NE SÖYLENDİ? Mudryk, Chelsea'nin resmî internet sitesine şunları söyledi: "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Bu harika ligde yer alan devasa bir kulüp. Kariyerimin bu aşamasında benim için çok çekici bir proje. Heyecanlıyım. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Graham Potter ve ekibinin altında çalışmayı ve öğrenmeyi dört gözle bekliyorum."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty

MUDRYK'İ NE BEKLİYOR? Graham Potter'ın ekibi sakatlıklarla adeta perişan bir haldeyken Ukraynalı oyuncu kritik süreçte takıma yardım etmeyi umacak.