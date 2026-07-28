Bu yaz transfer döneminde 210 milyon sterlinden fazla harcama yapmasına rağmen Chelsea, Premier Lig'in ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun mali fair play kuralları ya da mali sürdürülebilirlik yönetmeliklerini ihlal etme konusunda endişeli görünmüyor.

İngiliz "The Times" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Londra kulübü; oyuncu satışlarından büyük kârlar elde etmeye, uzun vadeli sözleşmeler aracılığıyla transferlerin yıllık yükünü azaltmaya ve maaş faturasını yeniden yapılandırmaya dayanan, iyi düşünülmüş bir mali modele güveniyor. Bu da ona transfer piyasasında hareket edebilmek için geniş bir manevra alanı sağlıyor.

Yıllarca genç yeteneklerin transferine odaklanmasının ardından Chelsea, transfer piyasasındaki politikasını değiştirmeye başladı ve daha hazır, daha tecrübeli oyuncuları kadrosuna katmaya yöneldi.

Bu dönüşüm, Fransız savunmacı Maxence Lacroix'in 52 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesiyle somutlaştı. Lacroix, "BlueCo" grubunun 2022'de kulübü satın almasından bu yana takıma katılan 26 yaşında veya daha büyük ilk oyuncu oldu.

Kulüp ayrıca, Arsenal'in güçlü rekabetine rağmen Morgan Rogers'ı Aston Villa'dan 117 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attı; buna ek olarak Marco Palestra'yı Atalanta'dan 47 milyon sterlin karşılığında transfer etti.

Aynı zamanda Chelsea, takımı güçlendirmeye yönelik uzun vadeli bir plan kapsamında Geovany Quenda, Emmanuel Emega ve Dastan Satpayev'in transferi için daha önce üzerinde anlaşılan anlaşmaları devreye soktu.

Kulübün faaliyetleri bununla da sınırlı kalmadı; Bournemouth, Alex Scott'ı serbest bırakması için yapılan 64 milyon sterlinlik bir teklifi reddederken, Chelsea Rayo Vallecano'nun sağ beki Pep Chavarría'yı kadrosuna katma ilgisini sürdürüyor. Teknik direktör Xabi Alonso, kulüp yönetiminin uygun fırsat ortaya çıkması halinde yeni transferlere imza atmaya hâlâ hazır olduğunu doğruladı.

Chelsea neden cezalardan korkmuyor?

Chelsea, 2024-2025 sezonunda İngiliz futbol tarihinin vergi öncesi en büyük zararını kaydedip üst üste dördüncü yıl da 200 milyon sterlin sınırını aşmasına rağmen, olağanüstü gelir kaynakları sayesinde mali durumu belirgin bir iyileşme gösterdi.

Kulüp daha önce kadın futbol takımını, sahibi olan şirkete 200 milyon sterlin karşılığında satmış, ayrıca kendisine ait iki oteli 70,5 milyon sterlin karşılığında satmıştı; bunlar, Premier Lig kurallarına uyum sağlamasına yardımcı olan işlemlerdi.

Ancak bu gelirler Avrupa Futbol Federasyonu'nun kriterleri kapsamında hesaba katılmıyor. Bu durum, "UEFA"yı kulüple bir uzlaşma anlaşması yapmaya sevk etti; bu anlaşma, para cezalarından ve hatta Avrupa turnuvalarına katılımdan men edilmekten kaçınmak için önümüzdeki yıllarda belirli mali hedeflere ulaşmasını zorunlu kılıyor.

Oyuncu satışları: şifre kelime

Chelsea'nin büyük harcamalar yapabilmesinin ardındaki gerçek sır, oyuncu satışları alanındaki olağanüstü başarısında yatıyor. "BlueCo" grubunun kulübü satın almasından bu yana Chelsea, transferlere 1,8 milyar sterlinden fazla harcadı; ancak buna karşılık oyuncu satışlarından 900 milyon sterlinden fazla topladı.

Geçtiğimiz sezonda ise Premier Lig'de tek bir sezonda oyuncu satışlarından 300 milyon sterlinden fazla gelir elde eden ilk kulüp oldu; bu rakam, yeni transferlere yaptığı harcamaya neredeyse denk düşüyor.

Bu transfer dönemine gelince, kulüp şu ana kadar Marc Cucurella, Tyrique George ve Andrey Santos'un satışından yaklaşık 170 milyon sterlin geri kazandı; transfer penceresi kapanmadan önce "BlueCo"nun satın almasından bu yana toplam satışlarının 1 milyar sterlini aşması bekleniyor.

Uzun vadeli sözleşmeler nasıl yardımcı oluyor?

Chelsea ayrıca kendisine harcamada büyük bir esneklik sağlayan bir muhasebe mekanizmasına dayanıyor; transferin değeri, imza atıldığı yılda tam olarak kaydedilmiyor, bunun yerine muhasebe açısından sözleşme süresine, Avrupa Futbol Federasyonu yönetmeliklerine göre en fazla beş yıla yayılıyor.

Buna dayanarak, bu yaz yapılan 210 milyon sterlinlik harcama, hesaplarda yalnızca yaklaşık 42 milyon sterlinlik bir yıllık gider olarak görünecek; bu da kulübün yıllık bütçesi üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Buna karşılık Chelsea, bazı oyuncuların satışında büyük sermaye kârları elde ediyor. Örneğin kulüp, Andrey Santos'u 10,2 milyon sterlin karşılığında transfer etmiş, ardından onu Manchester United'a 50 milyon sterlin karşılığında satmıştı; ayrıca kulüp akademisi mezunlarından Tyrique George'u Everton'a 24 milyon sterlin karşılığında sattı ve bu transfer neredeyse tamamen kâr olarak kaydedildi.

Beklenen yeni satışlar

Chelsea, elde ettiği satışlarla yetinmiş görünmüyor; kulüp, önlerinde şu isimlerin yer aldığı bir dizi oyuncudan bu dönemde ayrılmayı değerlendiriyor: "Axel Disasi, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Filip Jörgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Malo Gusto, Pedro Neto".

Chelsea yönetimi, bu transferlerin tamamlanmasının, Premier Lig'in mali sürdürülebilirlik kurallarına ve Avrupa Futbol Federasyonu yönetmeliklerine bağlılığı korurken takımı güçlendirmeye devam etmek için kendisine ek bir mali alan sağlayacağı görüşünde.

Xabi Alonso, yönetimin transfer piyasasına ilişkin net bir vizyona sahip olduğunu doğruladı ancak transfer döneminin son gününe kadar esnek olmanın gerekliliğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Esnek olmalı ve karar almada hızlı hareket etmeliyiz; ama en önemlisi ne istediğimizi biliyoruz".