İngiliz menajer, yapılan transferlerin ardından başına neler geleceğini herkesten daha iyi biliyor.

NE OLDU? Potter'ın ilk transfer döneminde Chelsea, ona 300 milyon Sterlin (362 milyon Dolar) üzerinde bir bedelle transferler sağladı.

Bu bedel, Ligin toplam harcamasının %37'sini oluşturuyor. Bununla birlikte, bu kitlesel nakit akışının herhangi bir ani yükseliş vadetmesi mümkün değil.

Chelsea, dokuzuncu sırada yer alıyor ve yılın başından bu yana toplamda sadece bir galibiyet alabildi.

Ve bunun üzerine, İngiliz menajer Chelsea'deki görev süresinin sıkıntılı olduğunun farkında...

NE SÖYLEDİLER: Potter, cumartesi günü verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp sahipleriyle olan ilişkim son derece tutarlı. İki tarafın da takıma olan tutumu benzerlik gösteriyor.

"Gelişmeye devam etmek için gerçekten iyi çalışıyoruz. Beklentiler her zaman aynı kaldı, sonunda kazanan bir takım olacağız.

"Transfer penceresi açıkken takımda değişiklik yapmak için fırsatlar olduğunu biliyoruz.

"Ve ben aptal değilim. İstediğimiz sonuçları alamadığımızda, bunun sebebi ben olursam tabii ki bir iş olarak gereken yapılır."

BÜYÜK RESİM: Chelsea'nin Ocak ayında takımın başına geçirdiği Potter, şimdi ligdeki en geniş kadrolardan birini yönetmek zorunda.

Hakim Ziyech'in Paris Saint-Germain'e transferinin gerçekleşmemesi ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın MLS ekibi Los Angeles FC'ye gitmeyi kabul etmemesinin ardından kadrodaki genişlik devam ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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POTTER İÇİN SIRADA NE VAR? 47 yaşındaki menajer, bu Cumartesi Chelsea'nin başında West Ham United karşısında hayati bir üç puana ihtiyaç duyuyor.

Todd Boehly, geçen yıl Chelsea'nin sahibi olduğundan bu yana transfere yaklaşık 530 milyon Sterlin harcadı.