Chelsea, Mateo Kovacic'in bonservisini aldı

Londra ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Hırvat oyuncunun bonservisini aldı.

, 2018/2019 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan Mateo Kovacic'i 45 milyon euro karşılığında 'den satın aldı.

Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvat orta sahayla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kovacic, "Burada geçirdiğim sezondan çok keyif aldım. Londra ve Premier Lig'de kendimi çok rahat hissediyorum. Temelli olarak kadroya katıldığım için çok mutluyum" dedi ve ekledi:

Haberin devamı aşağıda

" 'ni kazanarak başarılı bir yılı geride bıraktık. Gelecek yıllarda katkı vermeye devam etmek istiyorum"

Mateo Kovacic, 2018/19 sezonunda Chelsea formasıyla görev aldığı 51 maçta 2 asist yaptı.