Chelsea, Mateo Kovacic'in bonservisini aldı
Yorum()
Getty Images
Chelsea, 2018/2019 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan Mateo Kovacic'i 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'den satın aldı.
Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvat orta sahayla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri
Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kovacic, "Burada geçirdiğim sezondan çok keyif aldım. Londra ve Premier Lig'de kendimi çok rahat hissediyorum. Temelli olarak kadroya katıldığım için çok mutluyum" dedi ve ekledi:
"Avrupa Ligi'ni kazanarak başarılı bir yılı geride bıraktık. Gelecek yıllarda katkı vermeye devam etmek istiyorum"
Mateo Kovacic, 2018/19 sezonunda Chelsea formasıyla görev aldığı 51 maçta 2 asist yaptı.