Chelsea maçı öncesi: Carrick, Bruno hakkındaki kararını verdi

Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick'in durumunun kulüp yönetimi tarafından netleştirilmesinin ardından, sıra takımın kaptanı Bruno Fernandes'e geldi.

Mirror gazetesi, Bruno Fernandes'in bu hafta Premier Lig'in dokuzuncu haftasında Chelsea karşısında Manchester United'ın kadrosuna dönmesinin beklendiğini, Michael Carrick'in de aralarındaki anlaşmazlık sayfasını kapatmaya hazırlandığını belirtti.

Portekizli oyun kurucu, Como maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Manchester United'ın Bournemouth karşısındaki kadrosundan çıkarılmıştı. O günden bu yana Omar Berrada ve Jason Wilcox'un da aralarında bulunduğu kulüp yetkilileri, Carrick'in durumuyla ilgili görüşmeler yaparak Old Trafford'daki gerilemeyi durdurması için ona daha fazla zaman tanımaya karar verdi ve bu durumun Fernandes'in kendi konumunu da netleştirdiği görülüyor.

Ayrıca okuyun: "Bunu asla yapmam": Henry, Yamal olayının ardından kendini savundu

"The Athletic" sitesine göre, Carrington çevresindeki havanın anlaşmazlık sayfasını kapatmaya yöneldiği görülüyor; bu da Fernandes'in bu hafta Chelsea karşısındaki maçta forma giymesine olanak tanıyabilir.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

Bruno Fernandes'in Bournemouth karşısındaki yokluğunu açıklarken Carrick şunları söyledi: "Hazır ve müsaitti, ancak bugün sahaya sürdüğümüz kadroyu seçmeye karar verdik. Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık."

Manchester United, Premier Lig'in sekizinci haftasında Bournemouth'a 3-0 yenilerek puan tablosundaki durumunu daha da zorlaştırdı ve 1 galibiyet ve 4 beraberlikten topladığı 7 puanda kalarak on altıncı sıraya geriledi; takım bu süreçte 3 kez de mağlup oldu.

Carvajal: Yarım saat, Valverde ve Tchouaméni krizini patlattı; Katar teklifini reddetmemi de korkutucu bir şey belirledi