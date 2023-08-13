Chelsea - Liverpool maçı öncesi Pochettino'dan Klopp itirafı: "Bana mesaj attı!"

Chelsea ile Liverpool'un Premier Lig'de oynayacakları maç öncesi, Mavilerin patronu Pochettino, Jürgen Klopp'un kendisinden iyi olduğunu kabul etti.

Pochettino, Klopp'u övdü

Tutkusuna ve kişiliğine hayran olduğunu söylüyor

Klopp'un kendisine attığı kısa mesajı açıkladı

NE OLDU? Chelsea menajeri Mauricio Pochettino, Pazar günü Liverpool ile oynayacakları karşılaşmadan önce basın mensuplarına konuştu. Rakibi Jürgen Klopp ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Pochettino, Alman menajerin kendisine gönderdiği mesajı açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Pochettino, Liverpool maçı öncesi Klopp hakkında şunları söyledi: "Kişiliğini göstermede benden daha iyi! Tabii tutkusu da ortada. Onu gerçekten seviyorum. Pazar günü onu yenmek istiyorum. Sanırım iyi bir maç olacak ve kesinlikle onu tekrardan görmekten keyif alacağım."

DAHA FAZLASI: Pochettino ayrıca Klopp hakkında şunları dile getirdi: "Futbol felsefesinden, karakterinden zevk alıyorum. Çok sıcak bir insan olmasını seviyorum. Bence kendine has bir karakteri var. O en iyilerden biri. Tottenham'dan ayrıldığım dönemde çok nazikti, bana en iyi mesajı atanlardan biriydi. Liverpool ile harika bir iş çıkarıyor. Ona gerçekten inanıyorlar ve şans veriyorlar."

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BÜYÜK RESİM: Jürgen Klopp, Manchester City menajeri Pep Guardiola ile birlikte oyunun en iyi isimlerinden biri olarak görülüyor.

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SIRADA NE VAR? İki takım, Premier Lig açılışını Pazar günü saat 18.30'da oynayacakları maç ile yapacaklar.