Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea ile Liverpool'un Premier Lig'de açılışı yapacakları dev maç hangi kanalda?

2023-24 sezonuna Mauricio Pochettino yönetiminde başlayan Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Ugochukwu, Robert Sanchez ve Angelo gibi hamlelerle güçlendirdi. Kai Havertz'i Arsenal'a, Mason Mount'u Manchester United'a, Kovacic'i Manchester City'ye, Eduard Mendy, N'Golo Kante ve Kalidou Koulibaly ise Suudi Arabistan'a yolcu ettiler.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ise yaz ayını Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister transferleriyle geçirdi. Fabinho, Jordan Henderson, Roberto Firmino gibi birçok isim ise Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Chelsea ile Liverpool, Premier Lig'de 2023-24 sezonu açılışını Pazar günü oynayacakları maçla yapacak. Peki geçtiğimiz sezonu unutup yeni bir sayfa açmak isteyen iki ekibi karşı karşıya getiren maç hangi kanalda, saat kaçta?

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Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda?

Chelsea ile Liverpool mücadelesi, 13 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Chelsea - Liverpool maçı, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmaya Stamford Bridge ev sahipliği yapacak.

Pochettino ne söyledi?

Karşılaşmadan önce konuşan Chelsea menajeri Mauricio Pochettino, rakibi Jürgen Klopp hakkında şunları söyledi: "O oyunun en iyilerinden biri. Onu gerçekten seviyorum. Liverpool'u yenmek istiyorum ama Jürgen'i yeniden göreceğim için mutluyum. Tutku ve karakterini gösterme konusunda kesinlikle benden daha iyi!"