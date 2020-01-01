Chelsea, Havertz transferi için 6 oyuncu satabilir

Maviler, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz'in transferine bütçe oluşturmak için 6 oyuncu ile yollarını ayırabilir.

, 'in 21 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz için çalışmalara başladı.

Express'in haberine göre Maviler, kulübünün 90 milyon sterlin değer biçtiği genç oyuncunun transfer bütçesini oluşturmak için 6 oyuncuyu gözden çıkarmaya hazır.

40 milyon euro'ya Hakim Ziyech'i ve 53 milyon euro'ya Timo Werner'i transfer eden Chelsea'nin Havertz'i de renklerine bağlamak için şu isimleri satmayı planladığı iddia edildi: Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Tiemoue Bakayoko, Kenedy, Danny Drinkwater ve Emerson Palmieri.

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Kai Havertz'in Leverkusen ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.