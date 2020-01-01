Chelsea, Havertz transferi için 6 oyuncu satabilir
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Getty/Goal Composite
Chelsea, Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz için çalışmalara başladı.
Express'in haberine göre Maviler, kulübünün 90 milyon sterlin değer biçtiği genç oyuncunun transfer bütçesini oluşturmak için 6 oyuncuyu gözden çıkarmaya hazır.
40 milyon euro'ya Hakim Ziyech'i ve 53 milyon euro'ya Timo Werner'i transfer eden Chelsea'nin Havertz'i de renklerine bağlamak için şu isimleri satmayı planladığı iddia edildi: Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Tiemoue Bakayoko, Kenedy, Danny Drinkwater ve Emerson Palmieri.
Kai Havertz'in Leverkusen ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.