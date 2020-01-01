Chelsea, Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı
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Getty/Goal
Transfer dönemi boyunca adı birçok kulüple anılan Ajax'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.
Hollanda ekibi Ajax'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea'ye transfer olduğu açıklandı.
İngiliz ekibi, Ziyech transferi için Ajax'a bonuslarla birlikte 44 milyon euro ödeyecek. Sezonu Ajax'ta tamamlayacak olan yıldız futbolcu, 1 Temmuz 2020 tarihinde Chelsea'ye katılacak.
Eylül 2016'da transfer olduğu Ajax ile 160 resmi maça çıkan Faslı futbolcu rakip filelere 51 gol gönderirken 63 asistin altına imzasını attı.