Chelsea, Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı

Ajax, 26 yaşındaki yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'in Chelsea'ye transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transfer dönemi boyunca adı birçok kulüple anılan 'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

ekibi Ajax'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldız futbolcunun 'ye transfer olduğu açıklandı.

İngiliz ekibi, Ziyech transferi için Ajax'a bonuslarla birlikte 44 milyon euro ödeyecek. Sezonu Ajax'ta tamamlayacak olan yıldız futbolcu, 1 Temmuz 2020 tarihinde Chelsea'ye katılacak.

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Eylül 2016'da transfer olduğu Ajax ile 160 resmi maça çıkan Faslı futbolcu rakip filelere 51 gol gönderirken 63 asistin altına imzasını attı.