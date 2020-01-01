Chelsea, Giroud'un sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de Fransız forvet Olivier Giroud'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin opsiyon hakkı kullanılarak 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Takımda kalmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Giroud, "Ortam güvenli olduğunda Stamford Bridge'de taraftarımızın önünde formasını giymek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Haberin devamı aşağıda

2018 yılının ara transfer döneminde 'dan transfer edilen Giroud, bu sezon Chelsea ile çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

Daha fazla takım

Willy Caballero'nun da sözleşmesi uzatıldı

Maviler ayrıca Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesini de bir yıl daha uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Karardan dolayı mutlu olduğunu belirten Caballero, "Premier Lig'in en tarihi kulüplerinden olan Chelsea'nin bir parçası olmak ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.



2017 yılında 'den transfer edilen Arjantinli kaleci, Chelsea'de son üç sezonda 31 maçta forma giydi.