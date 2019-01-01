Chelsea, Frank Lampard ile anlaştı

Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea ile Frank Lampard arasındaki görüşmelerden olumlu netice çıktı.

, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Frank Lampard ile anlaştı.

Sarri'nin sadece bir yıl görevde kaldıktan sonra 'a gitmesinin ardından antrenör arayışlarına başlayan Maviler, ilk hedef olarak belirledikleri Lampard'la bir süredir görüşüyorlardı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre bu görüşmelerden olumlu netice çıktı. Roman Abramovich'in takımı, Lampard'ın Derby'deki kontratının son iki yılını 4 milyon pound karşılığında satın alacak.

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Lampard, futbolculuk döneminde efsanesi haline geldiği Chelsea'ye teknik direktör olarak geri dönecek. Derby County ile son pürüzler giderildikten sonra resmi açıklama yapılacak.

2001-2014 yılları arasında Londra ekibinin formasını giyen Frank Lampard, 3 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 2 Lig Kupası, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 şampiyonluğu yaşadı.

Lampard geride kalan sezonda Derby County'yi Premier Lig'e yükselme play-off finaline kadar yükseltmiş fakat Aston Villa'ya kaybetmişti.