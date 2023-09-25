Chelsea efsanesi John Terry, Suudi Arabistan yolunda

Chelsea akademisinde görev yapan Terry, Suudi Arabistan’da sportif direktörlük yapacak.

İngiliz futbolunun ve Chelsea’nin efsane savunma oyuncularından John Terry, bir başka büyük İngiliz futbolu efsanesi Steven Gerrard'ın yolundan giderek Suudi Arabistan Ligi’ne katılmaya hazırlanıyor. Sports Zone'un haberine göre Terry, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab’ın yeni sportif direktörü olmak için kısa süre içerisinde bu ülkeye gidecek.

Daha önce Aston Villa ve Leeds United'da yardımcı menajer olarak çalışan Terry şu anda Chelsea akademisinde görev yapıyor. 42 yaşındaki futbol adamının, kulübe kısa süreli olarak katılmak istediği için menajerlik görevini kabul etmediği bildirildi.

Chelsea'nin en büyük efsanelerinden

Al-Shabab şu anda ilk yedi maçından sadece sekiz puan toplarken, lige beklentilerin oldukça uzağında bir başlangıç yapmıştı.

Chelsea formasıyla beş Premier Lig şampiyonluğu elde eden efsane isim, bir kez de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmıştı. Chelsea altyapısında yetişen ve 19 yıl boyunca Londra ekibinin formasını giyen Terry, kariyerini 2017-2018 sezonunda Aston Villa ile noktalamıştı. Bir dönem İngiltere’nin en önemli savunma oyuncusu olan Terry, milli formayı da 78 kere giymişti.