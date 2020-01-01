Chelsea deplasmanda kazandı

Frank Lampard'ın öğrencileri Crystal Palace'ı deplasmanda 3-2 yenerek son altı maçında beşinci galibiyetini aldı.

, Premier Lig'in 34. haftasında konuk olduğu 'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza attı.

Ligde oynadıkları son altı maçtan beşini kazanarak ligi ilk dört sırada bitirmek için önemli bir seri yakalayan Lampard'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti.

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Maça hızlı başlayan Chelsea, 6. dakikada Olivier Giroud'nun golü ile öne geçti. 27. dakikada bu kez sahneye Christian Pulisic çıktı ve farkı ikiye çıkartan isim oldu. Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willlian bu iki golde de gol pasını veren isim oldu.

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Crystal Palace, 34. dakikada Wilfried Zaha ile farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1'lik Chelsea üstünlüğü ile sona erdi.

71. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Tammy Abraham, bu sezon Premier Lig'deki 14'üncü golünü kaydetti. 72. dakikada Crystal Palace, Christian Benteke ile farkı bir kez daha bire indirdi. Ama kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-2'lik Chelsea üstünlüğü ile sona erdi.