Chelsea

Chelsea de Upamecano transferi yarışına katıldı

Goal
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Dayot Upamecano RB Leipzig 2020-21
Getty
Leipzig'in stoperi için Avrupa'nın diğer devleriyle beraber Chelsea de sıraya girdi.

Chelsea, Leipzig'in savunma oyuncusu Dayot Upamecano ile ilgilenmeye başladı.

Dialy Mail'de yer alan habere göre Maviler, sözleşmesinde 40 milyon pound karşılığında serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için Avrupa'nın devleri ile kapışacak.

Premier Lig'den Arsenal, Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra Bundesliga'dan Bayern Münih; La Liga'dan ise Real Madrid ve Barcelona 22 yaşındaki Fransız stoper ile ilgileniyor.

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    Chelsea Menajeri Frank Lampard, bu sezon savunmanın ortasında genellikle Thiago Silva ve Kurt Zouma ikilisini kullanıyor. Ancak Silva'nın 36 yaşında olması; kadroda bulunan diğer savunmacılar  Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Fikayo Tomor'un güven vermemesi nedeniyle Chelsea, önümüzdeki yaz savunmasını Upamecano'yu alarak güçlendirmeyi planlıyor.

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