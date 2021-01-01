Chelsea de Upamecano transferi yarışına katıldı
Chelsea, Leipzig'in savunma oyuncusu Dayot Upamecano ile ilgilenmeye başladı.
Dialy Mail'de yer alan habere göre Maviler, sözleşmesinde 40 milyon pound karşılığında serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için Avrupa'nın devleri ile kapışacak.
Premier Lig'den Arsenal, Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra Bundesliga'dan Bayern Münih; La Liga'dan ise Real Madrid ve Barcelona 22 yaşındaki Fransız stoper ile ilgileniyor.
Chelsea Menajeri Frank Lampard, bu sezon savunmanın ortasında genellikle Thiago Silva ve Kurt Zouma ikilisini kullanıyor. Ancak Silva'nın 36 yaşında olması; kadroda bulunan diğer savunmacılar Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Fikayo Tomor'un güven vermemesi nedeniyle Chelsea, önümüzdeki yaz savunmasını Upamecano'yu alarak güçlendirmeyi planlıyor.