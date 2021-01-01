Chelsea de Upamecano transferi yarışına katıldı

Leipzig'in stoperi için Avrupa'nın diğer devleriyle beraber Chelsea de sıraya girdi.

, Leipzig'in savunma oyuncusu Dayot Upamecano ile ilgilenmeye başladı.

Dialy Mail'de yer alan habere göre Maviler, sözleşmesinde 40 milyon pound karşılığında serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için Avrupa'nın devleri ile kapışacak.

Premier Lig'den , ve 'un yanı sıra 'dan ; 'dan ise ve 22 yaşındaki Fransız stoper ile ilgileniyor.

Daha fazla takım

Chelsea Menajeri Frank Lampard, bu sezon savunmanın ortasında genellikle Thiago Silva ve Kurt Zouma ikilisini kullanıyor. Ancak Silva'nın 36 yaşında olması; kadroda bulunan diğer savunmacılar Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Fikayo Tomor'un güven vermemesi nedeniyle Chelsea, önümüzdeki yaz savunmasını Upamecano'yu alarak güçlendirmeyi planlıyor.