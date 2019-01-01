Chelsea, Berge yarışına dahil oldu

Frank Lampard son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sander Berge'i kadrosuna katmak istiyor.

ara transfer döneminde Genk forması giyen Sander Berge için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dönemlerdeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sander Berge için ve 'nin ardından Chelsea de devreye girdi.

Genk Sportif Direktörü Dimitri De Conde, Radio Punto Nuovo'ya yaptığı açıklamada genç futbolcu için Avrupa'dan büyük bir ilgi olduğunu belirtti:

"Napoli, Sander ile ilgilenen takımlardan biri ve anlaşma ihtimali var. Aynı zamanda Jürgen Klopp, Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra yaptığı yorumlarla oyuncuya olan ilgisini belli etti. İtalya'dan birkaç kulüp daha Sander ile ilgileniyor. Ancak bu aşamada henüz bir teklif gelmedi. Napoli'yle henüz resmi bir iletişim başlatmadık. Gelecek hafta işler değişebilir."

Şampiyonlar Ligi'nde hem Napoli hem de Liverpool ile karşılaşan Sander Berge, TV2'ye verdiği demeçte bir gün Anfield'da forma giyme hayalinin olduğunu söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Anfield'da forma giymek dünyadaki herkes için bir rüya gibidir. Şu an Liverpool en iyi takımlardan biri ve çok fazla hayranı var. Kesinlikle Anfield'da sahaya çıkmak isterim."

Billy Gilmour ve Conor Gallagher ile anlaşmaya varan Chelsea ise transfer yasağına rağmen 21 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan CAS duruşmasında Chelsea lehine kararlar çıkması öngörülürken, ara transfer döneminde belli yasakların kalkması bekleniyor.



