Chelsea 9 yedek oyuncu hakkı istedi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezonun geri kalanında yedek oyuncu sayısının 9'a çıkarılmasını talep etti.

Premier Lig'de 2019-20 sezonu 11 Haziran itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

48 puanda dördüncü sırada yer alan , salgın sebebiyle yarım kalan sezonun geri kalanında, Goal kaynaklarının da doğruladığı bilgiye göre yedek kulübesindeki 7 oyuncu sayısını 9'a çıkarma talebini Premier Lig yönetimine iletti.

Bu taleple 18 kişilik maç kadrosunun 20'ye çıkması söz konusu. Bu talep, 11 Haziran'da Premier Lig yönetimi ve kulüpleri arasında yapılacak toplantıda oylamaya sunulacak.

Daha fazla takım

Bu toplantıda, 3 oyuncu değişikliği hakkının tıpkı 'da olduğu gibi 5'e çıkarılması konusu da oylanacak.