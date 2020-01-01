Chelsea 9 yedek oyuncu hakkı istedi
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Premier Lig'de 2019-20 sezonu 11 Haziran itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.
48 puanda dördüncü sırada yer alan Chelsea, salgın sebebiyle yarım kalan sezonun geri kalanında, Goal kaynaklarının da doğruladığı bilgiye göre yedek kulübesindeki 7 oyuncu sayısını 9'a çıkarma talebini Premier Lig yönetimine iletti.
Bu taleple 18 kişilik maç kadrosunun 20'ye çıkması söz konusu. Bu talep, 11 Haziran'da Premier Lig yönetimi ve kulüpleri arasında yapılacak toplantıda oylamaya sunulacak.
Bu toplantıda, 3 oyuncu değişikliği hakkının tıpkı Bundesliga'da olduğu gibi 5'e çıkarılması konusu da oylanacak.