Chelsea, 2011'de 5. Lig'e düşüp 2017'de Ligue 1'e yükselen Fransa'nın şampiyon takımını satın alıyor

İngiliz ekibi, kadroda yer bulamayan bazı yıldızlarını Fransa'da değerlendirmeyi amaçlıyor.

NE OLUYOR? L'Equipe'e göre Chelsea'nin sahibi Todd Boehly, geçen sezon Ligue 1'i altıncı sırada bitiren Fransa'nın şampiyon takımlarından birisi olan Strasbourg'un tüm hissesini satın almak için harekete geçti.

Boehly ve mali ortaklarının, 2012'den beri Strasbourg'da görev yapan kulüp başkanı Keller ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Boehly ve yatırım ortaklarının, kulübü satın alarak yıldız futbolcularından bazılarını kiralık olarak Strasbourg'a gönderip takımı güçlendireceklerine inanılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Chelsea, Maviler için yetiştirici kulüpler bulmak için daha önce harekete geçmişti ve Hollanda takımı Vitesse Arnhem ile olan ilişkisi nedeniyle eleştirilmişti.

Strasbourg ile herhangi bir potansiyel anlaşma, Graham Potter'ın başa çıkmakta zorlandığı şişkin kadrosunda herkesi oynatma yükünü hafifletebilir.

Strasbourg, daha önce finansal olarak kötü günler geçirdi ve 2011'de beşinci ligden yeniden başlamak zorunda kaldı, ancak 2016'da profesyonel futbola ve 2017'de Ligue 1'e geri döndüler.

Tarihlerinde Ligue 1'i bir kez kazanan Strasbourg için Chelsea ile yapacakları anlaşma şüphesiz ki çok büyük olacak.

Ancak şu anda Fransız ekibine yönelik girişimleri somut olsa da, Almanya'ya da yatırım yapmak istiyorlar.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Herhangi bir satış süreci, doğal olarak önemli miktarda zaman alacaktır.

Boehly ve ortakları, Katarlıların ilgilendiği Manchester United'ın mevcut ikilemine benzer bir şekilde, takımların aynı sahipleri olmasını yasaklayan UEFA yasalarını da aşmak zorundalar.