Cezayir'deki krizinin ardından: Petkovic İtalya'da acil bir görev için aday

Bir basın raporuna göre, Udinese bu sezon küme düşmekten kurtulmak için İtalyan futbolunun tanıdık bir simasına başvurabilir.

"Foot Mercato" sitesine göre, Roma karşısında alınan ağır yenilginin (2-5) ardından Kosta Runjaić'in ayrılığı yaklaşırken, Vladimir Petković'in adı kulüp yönetiminin masasında öne çıktı.

Petković, geleceği belirsiz görünen Alman teknik adamın halefi olmak için beklenmedik bir aday olarak değerlendiriliyor.

Udinese'deki durum son derece kritik; takım, on maç sonunda yalnızca 5 puanla İtalya Ligi'nde şu anda on dokuzuncu sırada yer alıyor. Raporlar, yönetim kurulunun karar vermek için milli araya kadar beklemek istemediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Cezayir Milli Takımı'ndan ayrıldığından beri serbest olan Petković, çok iyi tanıdığı lige geri dönebilir.

Bosnalı teknik adam, 2012'den 2014'e kadar Lazio'yu çalıştırmış ve 2013 yılında Roma karşısında İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Ardından İsviçre Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak saygın bir uluslararası itibar inşa etti; takımı penaltılarla Fransa'yı eleyerek EURO 2020 çeyrek finaline taşıdı.

Petković, Paolo Zanetti hâlâ adaylar arasında olmasına rağmen, şu anda Udinese'nin önündeki seçenekler arasında yer alıyor. Roberto D'Aversa müzakerelerde geri çekilirken, Davide Ballardini de önerildi. Önümüzdeki saatlerin, Udinese'nin gelecekteki teknik adamının kimliği hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koyması bekleniyor.

Petković, Dünya Kupası'ndan, daha açık ifadeyle İsviçre Milli Takımı karşısında alınan (0-2)'lik yenilginin ardından son 32 turundan elenerek Cezayir Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

Teknik adam, taktiksel bir kimliğin bulunmaması ve turnuva boyunca aldığı tartışmalı teknik kararlar nedeniyle sert eleştirilere ve geniş çaplı taraftar öfkesine maruz kaldı.

Teknik adam ile Cezayir Federasyonu arasındaki büyük bir çatışmanın ardından, iki taraf arasında mali konularda bir anlaşmaya varılmasıyla iş birliği sona erdirildi.