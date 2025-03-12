Cezası sona eren Paul Pogba dünya devine çok yakın!

Yasaklı madde cezası sona eren Paul Pogba'nın yeni takımı merakla bekleniyor.

Fransız yıldız Paul Pogba, doping yasağının sona ermesiyle birlikte futbol sahalarına dönmeye hazırlanıyor. Pogba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geri döndüğünü duyurdu ve yeni bir kulüp arayışına hız verdi.

Juventus forması giydiği dönemde, Eylül 2023'te yasaklı madde testinin pozitif çıkması nedeniyle dört yıl futboldan men edilen Pogba’nın cezası, Spor Tahkim Mahkemesi'ne yapılan itirazın ardından 18 aya düşürüldü. Ceza süresinin dolmasıyla birlikte, Temmuz ayında takımlarla antrenmanlara başlayabilecek ve Mart ayından itibaren resmen yeni bir kulüp için sahaya çıkabilecek.

Pogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ertelenir, inkar edilmez. Peygamberler bile beklemek zorunda kaldı." ifadelerini kullanarak geri dönüşünü duyurdu. Yıldız oyuncunun antrenman yaparken çekilmiş videosu, "Birisi geri döndü." notuyla paylaşıldı.

Manchester United’a dönüş ihtimali mi?

Pogba’nın ismi eski kulübü Manchester United ile anılmaya başlandı. Eski United efsanesi Dwight Yorke, kulübün Pogba’ya bir şans daha vermesi gerektiğini savundu:

"Paul Pogba’ya kesinlikle üçüncü bir şans verirdim çünkü United’ın şu anda sahip olduğu yetenekler ve onun neler üretebileceğini biliyoruz. Ona bir kontrat verin ve kendini kanıtlamasına fırsat tanıyın."

Yorke, Pogba’nın United’a dönmesi halinde orta sahaya kalite katabileceğini ve şu anki seçeneklerden daha iyi olduğunu belirtti.

Yeni durağı neresi olacak?

Şu an serbest oyuncu konumunda olan Pogba’nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Manchester United dışında, Avrupa’daki birçok kulübün ve bazı Suudi Arabistan takımlarının da oyuncuyla ilgilendiği öne sürülüyor.

31 yaşındaki yıldız, kariyerinde büyük başarılar elde etmiş olsa da yaşadığı sakatlıklar ve disiplin sorunları nedeniyle istikrarsız bir performans sergiledi. Yeni durağı merakla beklenen Pogba’nın önümüzdeki günlerde geleceğine dair somut adımlar atması bekleniyor.