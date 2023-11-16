Ceza alan Paul Pogba'nın geleceği ne olacak? Menajeri açıkladı

Juventus'ta doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'nın menajeri Fransız oyuncunun geleceğini değerlendirdi.

Fransız oyuncu şu anda forma giyemiyor

Yargılamanın bitmesini bekliyor

Kariyerini yeniden yoluna koymayı umuyor

NE OLDU? Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba şu anda cezalı durumda ve uzun süre sahalarda uzak kalabilir. 30 yaşındaki oyuncu ise bireysel çalışmalarına devam ediyor. Pogba futbola geri dönmek istiyor.

NE SÖYLENDİ? Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, Relevo'ya şunları söyledi: "Paul'un bu durumu açıklığa kavuşturması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bunun hakim karşısında da yapılması gerekiyor. Paul'u tanıyanlar gerçekleri biliyor. Onun dürüst, doğru bir insan olduğunu ve her işi dürüstlükle yaptığını biliyorlar. Paul her zaman antrenman yapıyor ve yalnızca bu zor zamanları atlatıp futbola dönmek istiyor."

SIRADA NE VAR? Paul Pogba'nın Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken doping davası da sürüyor. Fransız oyuncunun menajeri Pimenta, "Sisteme güveniyorum. Aksi ispatlanana kadar güvenmeliyim." diyor.