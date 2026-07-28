İngiliz ekibi Chelsea, transfer piyasasındaki çetin bir mücadeleyi, duran toplar konusunda uzman ve Aston Villa'nın duran toplardan gelen hücum üstünlüğünün arkasındaki beyin olan Austin MacPhee'yi kaparak sonuçlandırdı. Premier Lig'den rakip kulüpleri ve Suudi Ligi'nden takımları geride bırakan bu hamle, kupasız ve Avrupa arenasında yer alamadan geçen hayal kırıklığı dolu bir sezonun ardından yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun cephaneliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre, MacPhee'nin Stamford Bridge'e katılımı artık kesinleşmiş durumda. Aston Villa, sözleşmesinde belirli bir cezai şart bulunması nedeniyle onun ayrılığı karşılığında maddi bir tazminat elde edecek. MacPhee'nin, Unai Emrey yönetiminde takımın Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu yaz Villa Park'tan ayrılacak teknik ekip üyelerinden biri olacağı geniş çapta bekleniyordu.

Aston Villa'nın son yıllarda duran toplardaki olağanüstü performansı büyük ölçüde MacPhee'nin çalışmasına atfediliyor. MacPhee, takımın 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginde duran toplardan en fazla gol atan takım olmasını sağladı. Geçen sezon ise bu alanda neredeyse Arsenal ile eşitlendi; ancak Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal bu alanda dikkat çekici bir başarı gösterdi ve bu durum onların Premier Lig şampiyonluğunu kazanmalarına ve yirmi yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline dönmelerine yardımcı oldu.

Duran toplar modern futbolda giderek daha fazla önem kazanıyor; öyle ki artık her küçük ayrıntı titiz bir gözlemi hak ediyor. Çünkü en beklenmedik ve kritik oyunlar bir maçın sonucunu, dolayısıyla bir şampiyonluğun kaderini belirleyebilir. Bu durum büyük kulüpleri, kornerleri, serbest vuruşları ve hatta taç atışlarını ölümcül hücum silahlarına dönüştürebilecek uzmanlara yatırım yapmaya yöneltti.

MacPhee, uluslararası alanda saygın bir üne sahip. Son beş yıl boyunca Aston Villa'daki çalışmasını, Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nın duran toplar antrenörü rolüyle bir arada yürüttü. Bu durum, geniş tecrübesinin ve en üst seviyelerde etki yaratma yeteneğinin bir kanıtı sayılıyor.

MacPhee ile yapılan anlaşma, Chelsea'nin Real Madrid ve Bayer Leverkusen'in eski teknik direktörü Alonso yönetiminde yeni bir dönem başlatma yönündeki iddialı planının bir parçası olarak geliyor. Londra ekibi, transfer piyasasına büyük yatırım yaparak ve teknik ekibi yerel ve kıtasal müsabakalarda fark yaratabilecek her ince ayrıntıyı değerlendirebilecek uzman tecrübelerle güçlendirerek başarıyı garanti altına almayı hedefliyor.