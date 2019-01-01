Cesc Fabregas resmen Monaco'da!

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Cesc Fabregas transferinde mutlu sona ulaştı.

Monaco, uzun süredir peşinde olduğu Cesc Fabregas'ın transferini resmen bitirdi.

Ligue 1'de kötü bir dönemden geçen ve kadroda revizyona giden kırmızı-beyazlılar, Cesc Fabregas transferini resmi Twitter hesabından yayınlanan video ile duyurdu.

Fabregas ile 3,5 yıllık kontrat imzalayan Monaco, oyuncu için Chelsea'ye 11 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Fabregas'ın Chelsea'deki mevcut kontratı 2019'un Haziran ayında sona eriyordu.

Annonce Fabregas pic.twitter.com/JW2TWJJqBr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 Ocak 2019

Kariyerini Ligue 1'de sürdürecek olan Fabregas'ın adı daha önce Fenerbahçe'yle de sık sık anılıyordu.

Bu transferle birlikte, bir dönem Arsenal'de Thierry Henry ile futbol oynayan Fabregas'ın yolu, şimdilerde Monaco'yu çalıştıran Fransız efsaneyle bir kez daha kesişti.

31 yaşındaki Fabregas, Chelsea'den önce Barcelona ve Arsenal formalarını da terletmişti.