Arsenal, Barcelona, ​​​​Chelsea ve Monaco'da forma giyen dünya şampiyonu orta saha oyuncusu, Como'yu tercih etti.

Güçlü ihtimal, artık gerçek: Cesc Fabregas resmen Como'nun yeni oyuncusu.

1 Ağustos Pazartesi günü İtalya'ya inen İspanyol orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra kendisini İtalyan kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Serie B'de zirveye aday olan Como, kendi jenerasyonunun en güçlü orta saha oyuncularından birini kadrosuna katarak iddiasını kuvvetlendirdi.

Cesc Fabregas'ın kariyeri

Barcelona'nın altyapısında eğitim alan Fabregas, 2003'ten 2011'e kadar Arsenal formasını giydiği Premier Lig'de kendisini kanıtladı.

Ardından, Chelsea kariyeri öncesinde Barcelona'ya geri döndü ve 2011-2014 yılları arasında Katalan devinde forma giydi.

2014'te Chelsea'ye transfer olan İspanyol futbolcu, beş sene daha Premier Lig'de top koşturduktan sonra 2019'da Monaco ile sözleşme imzaladı.

2019'dan bu yana Ligue 1 ekibinde oynayan Fabregas'ın bu yaz kontratı sona erdi ve tecrübeli oyuncu serbest kaldıktan sonra Como'ya imza attı.

Kariyeri boyunca 723 maça çıkan Fabregas, 125 gol atarken 215 de asist yaptı. Dünya Kupası da dahil olmak üzere 12 kupa kaldırdı.

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