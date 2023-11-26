Cesc Fabregas ilk teknik direktörlük deneyimini Como’nun başında yaşadı

Futbol yaşamını sonlandıran ve teknik direktörlüğe adım atan Cesc Fabregas, ilk maçında ilginç bir kehanette bulunduğunu açıkladı.

Arsenal ve Barcelona’da adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdıktan sonra Chelsea ile de şampiyonluk yaşayan ve futbol kariyerini Serie B takımlarından Como’da sonlandıran İspanyol futbol adamı Cesc Fabregas, bıraktığı yerde teknik direktör oldu. Sürpriz bir şekilde görevden alınan Moreno Longo’nun yerine göreve getirilen Fabregas, takımının başındaki ilk maçta üç puan sevinci yaşadı.

Takımının ligin son sırasında yer alan Feralpisalo takımını 2-1 yendiği maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Fabregas, duraklama dakikalarında gelen galibiyet golünün ardından golü atacak kişiyi doğru tahmin ettiğini söyledi.

Fabregas ne söyledi?

Fabregas maçın ardından yaptığı açıklamada, “İyi bir ilk yarı oynadık ama oyunu daha erken bitirmeliydik. edek kulübesinden gelenler ellerinden geleni yaptı, Gabrielloni'ye gol atacağını söylemiştim ve bu gerçekleşti. Çocukluğumdan beri baskı hissediyorum ve bunu yönetmeliyim. Hedefimize ulaşmak için her zaman gelişmeli ve birlik olmalıyız” dedi

36 yaşındaki Fabregas İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, Chelsea’de iki kez Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti. Barcelona altyapısından yetişen ancak çok genç yaşta Arsenal’e transfer olan Fabregas, merkez orta saha olarak görev yapmış ve kariyeri boyunca üst düzey tekniğinin yanı sıra yüksek oyun zekasıyla dikkat çekmişti.