Cengiz Ünder, İtalya'ya dönüyor

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer ettiği Cengiz Ünder için İtalya'dan teklif geldi.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu

Youssef En-Nesyri öncesi en pahalı transferdi

İtalya'dan teklif geldi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun başında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer ettiği Cengiz Ünder beklentilerin çok altında kalmıştı. Jose Mourinho'nun planları arasında da yer almayan Cengiz Ünder için İtalya'dan teklif geldi.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Torino, piyasa değeri 7.5 milyon euroya kadar düşen Cengiz Ünder için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki futbolcunun 3.7 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin teklife sıcak baktığı belirtildi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri öncesi en pahalı transferi olarak rekor kırmıştı. Şimdi sarı-lacivertlilerle yol ayrımında.

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Teklifin kabul edilmesi halinde Cengiz Ünder'in maaşının sezon sonuna kadar Torino tarafından ödeneceği söyleniyor.

Cengiz Ünder bu sezon 6 maçta forma şansı bulurken 153 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.